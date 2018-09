Politie zoekt dader steekpartij Diemen

De steekpartij vond plaats in een woning aan de Martin Luther Kinglaan, kort voor 9.00 uur. Het incident ging gepaard met een beroving. Het is niet bekend of er iets en hoeveel er is buitgemaalt. Het slachtoffer hield onbekend letsel over aan de steekpartij maar is aanspreekbaar, aldus een politiewoordvoerder.

De politie laat weten op zoek te zijn naar een voortvluchtige verdachte van tussen de 25 en 30 jaar. De blanke man draagt een muts en een lichte broek. Bij de zoektocht wordt onder meer een politiehelikopter ingezet.