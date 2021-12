Otters vallen man aan in botanische tuin: ’Ik dacht dat ik doodging’

Graham George Spencer moest van de Singapore Botanic Gardens naar het ziekenhuis, schrijft The Straits Times dat het verbouwereerde slachtoffer wist te spreken. Hij hield er meer dan twintig verwondingen en hechtingen aan over.

In de vroege ochtend van 30 november liep het voor Spencer totaal uit de hand na een wandeling met een vriend. Bij de ingang van het park zag hij op een slecht verlicht pad een groep van zo’n twintig otters, op enkele meters afstand voor hem. De beesten werden ineens „helemaal gek” toen een hardloper de groep dieren én de ongelukkige Spencer passeerde. De otters gingen genadeloos achter de Brit aan. „Ze moeten hebben gedacht dat ik de hardloper was”, zegt hij.

Een groep otters in de Singapore Botanic Gardens, archieffoto. Ⓒ Xinhua / eyevine

Door meerdere beten van de otters in zijn enkels viel Spencer, een zestiger, op de grond. De marters stortten zich vervolgens op zijn benen en achterwerk. Een van de beesten beet vol in zijn vinger. Het wandelmaatje van Spencer begon intussen te schreeuwen en probeerde de otters van hem af te houden. De twee renden snel weg toen ze daar kans toe zagen. Spencer werd in het park verder behandeld en later in het ziekenhuis. Hij moest al drie keer terug om opnieuw naar de wonden te laten kijken en is een flinke medische rekening van zeker 1200 dollar verder. Zijn geplande kerstmis in het Verenigd Koninkrijk staat door de pijn op losse schroeven.

’Aanval zeldzaam’

De autoriteiten in de stad- en eilandstaat onderzoeken het incident. Volgens een woordvoerder van de Singapore Botanic Gardens komt het zelden voor dat otters in de aanval gaan. Spencer waarschuwt: „Je moet de mensen van die otters weghouden, want anders gebeurt het zo weer.”

Ook otterdeskundige Bernard Seah staat te kijken van de aanslag op Spencer, zegt hij tegen de Times. „In de jaren dat ik het gedrag van otters observeer, heb ik nooit van zo’n agressieve aanval gehoord. Zulke uitvallen zijn niet gebruikelijk; die kans is groter als de volwassen otters denken dat de veiligheid van hun jongen gevaar loopt.”