Haags hop-on-hop-off tram in plaats van bus

Met een kaartje kunnen toeristen onbeperkt in- en uitstappen. De toeristentram is het resultaat van een vraag van de gemeente onder ondernemers om met ideeën te komen. Daarvoor was een startsubsidie van 100.000 euro beschikbaar. Het leek er eerst op dat het een busverbinding zou worden, maar uiteindelijk is toch voor de tram gekozen.

De tram heeft als grote voordeel dat toeristen geen last hebben van verkeersdrukte en files.