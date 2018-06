Handgeschreven Sherlock Holmes op veiling

Het is een van de 56 verhalen die Conan Doyle schreef over de speurder. Bijzonder aan het verhaal dat te koop aan wordt geboden is dat voor het eerst de oudere broer van Holmes werd opgevoerd, Mycroft.

Het veilinghuis Bonhams in New York verwacht dat het handgeschreven avontuur omgerekend zo'n 380.000 euro zal opbrengen.