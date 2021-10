Olifantje op komst in Drenthe: vrouwtje Swe Zin drachtig van stier Timber

Timber kwam in 2020 speciaal voor een succesvolle ’dekking’ van de 14 jaar oude Swe Zin naar Emmen vanuit Diergaarde Blijdorp, omdat de vorige fokstier Mekong geen enkele interesse in haar toonde. Deze dracht is niet alleen voor de rangorde binnen de groep en de gezondheid van dit vrouwtje belangrijk, maar ook voor het fokprogramma noodzakelijk.

De meeste olifantenvrouwtjes worden voor het eerst moeder voor hun twintigste levensjaar. Ze krijgen per keer meestal één jong. Een jong olifantje wordt een kalf genoemd. De draagtijd is gemiddeld zo’n 22 maanden.

Wildlands verwacht dat het jong van Swe Zin en Timber eind 2022 of begin 2023 wordt geboren.

Fokprogramma

Omdat mannelijke olifanten in dierentuinen niet zelf van kudde naar kudde kunnen trekken, bestaat er een fokprogramma, een EEP. „Dit programma is een middel om de populatie genetisch gezond te houden”, legt woordvoerder Hanneke Wijshake uit. „Alle bij EAZA aangesloten dierentuinen werken via dat programma samen, om op deze manier inteelt te voorkomen.”

Alle olifanten in het stamboek zijn genetisch aan elkaar gekoppeld. „Daardoor worden fokparen gevormd die niet aan elkaar verwant zijn. Zo kan de genetische variatie van Aziatische olifanten in de dierentuinen zo groot mogelijk gehouden worden. Voor de Aziatische olifanten coördineert Diergaarde Blijdorp het internationale fokprogramma.”