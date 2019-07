EU-parlement stemt dinsdag over Von der Leyen

Ⓒ REUTERS

BRUSSEL - Het Europees Parlement stemt dinsdag in Straatsburg over de beoogde nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Dat hebben de voorzitter van het parlement en de leiders van de politieke groepen donderdag besloten. Het parlement moet haar voordracht door de EU-leiders vorige week goedkeuren, maar dat is nog geen gelopen race.