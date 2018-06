Fraudezaak bij vier goede doelen

Na meerdere meldingen van verdachte transacties heeft de politie woensdag op verschillende plaatsen in Nederland en Duitsland huiszoeking gedaan in woningen en bedrijven. Er is beslag gelegd op onder meer administratie, auto’s, contant geld en onroerende zaken. Niemand is aangehouden.

De meldingen van verdachte transacties kwamen van de bank waar de stichtingen en het bedrijf dat geld voor ze inzamelt, rekeningen hebben lopen.

De politie gaat gedupeerden die geld hebben gedoneerd aan een van deze vier stichtingen actief benaderen.

De Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren, Stichting Werelddier en de Stichting Menodi houden zich bezig met (nood)hulp aan dieren. De Stichting Help is een algemene hulporganisatie met een brede doelstelling.