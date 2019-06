’BlaBlaBus’ rijdt Nederlandse markt binnen

Er zijn ritten van Amsterdam naar onder andere Brussel, Parijs en Londen. De nieuwe internationale busdienst rijdt deze zomer via zestien routes door de Benelux. De startprijs voor een ticket van Amsterdam naar Brussel is vijf euro.

In Nederland rijdt BlaBlaBus in eerste instantie van en naar Amsterdam Sloterdijk, Schiphol, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Men kan volgens een woordvoerder binnenkort naar meer dan 400 verschillende bestemmingen in tien Europese landen reizen, waaronder Berlijn.

De bussen zijn uitgerust met wifi en stopcontacten en worden geëxploiteerd door Ouibus, een dochter van de Franse spoorwegen.