’Bongbong’ Marcos op grote voorsprong in Filipijnse verkiezingen

De eerste, onofficiële resultaten na het sluiten van de stemlokalen gisteravond lieten een grote voorsprong zien voor Ferdinand Marcos (64), bekend als ‘Bongbong’.

Aanhangers van Bongbong waren er vroeg bij om de overwinning te claimen. Bij het hoofdkwartier van Marcos’ campagneteam zwaaiden ze met vlaggen en joelden “Lang leve Marcos! Lange leve Duterte!”

Opvolger

Circa 65,7 miljoen geregistreerde kiezers kiezen een opvolger voor president Rodrigo Duterte, de populistische leider die internationaal bekendstaat om zijn bloedige oorlog tegen drugs en harde optreden tegen activisten en de media. Zijn dochter Sara is Bongbong’s ‘running mate’ voor het vice-presidentschap.

Ondanks Duterte’s mensenrechtenschendingen en de coronacrisis die de armoede in de Filipijnen heeft vergroot, blijft hij in eigen land enorm populair. Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft een onderzoek bevolen naar zijn ‘war on drugs’, waarbij duizenden Filipijnen zijn gedood.

Voormalig senator Bongbong Marcos neemt het op tegen huidig vice-president Leni Robredo en acht andere kandidaten, waaronder voormalig bokskampioen Manny Pacquiao, de burgemeester van Manila en voormalig acteur Isko Moreno.

Eenheid

De campagneboodschap van Bongbong is eenheid en tijdens recente interviews heeft hij zijn overleden vader geprezen voor zijn ‘genialiteit’ en leiderschap. Hij heeft meer banen, lagere prijzen en meer investeringen in landbouw en infrastructuur beloofd.

Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. tijdens de verkiezingscampagne. Ⓒ REUTERS

De opkomst van Bongbong volgt op een jarenlange campagne om de naam en het imago van de familie Marcos nieuw leven in te blazen. Onder het regime van zijn vader werden tienduizenden mensen gevangengenomen, gemarteld of gedood. De familie Marcos plunderde de staatskas en leidde een leven in extreme luxe, gesymboliseerd door de enorme schoenencollectie van zijn moeder Imelda.

Een commissie voor goed bestuur is belast met het terugkrijgen van de onrechtmatig verkregen rijkdom van de familie Marcos en hun medewerkers. De familie heeft naar schatting 10 miljard Amerikaanse dollar gestolen van het Filipijnse volk. Maar het gewelddadige Marcos-tijdperk wordt op sociale media voorgesteld als een periode van economische groei en infrastructuurprojecten. Leni Robredo, de belangrijkste rivaal van Bongbong, wordt afgeschilderd als een communist die niets heeft bereikt.

Beloften

Sommige waarnemers zeggen dat Marcos junior Filipino's aanspreekt die moe zijn van beloften van vooruitgang en economische hervormingen van opeenvolgende regeringen, waarvan velen vinden dat ze weinig hebben gedaan voor de gewone man in de straat.

De verkiezingen hebben ook gevolgen buiten de landsgrenzen. China en de VS meten hun krachten in de Zuid-Chinese Zee, waar territoriale disputen zijn tussen bijna alle omringende kuststaten. De Filipijnen zullen waarschijnlijk onder toenemende economische en geopolitieke druk komen te staan, vooral omdat hun territoriale aanspraken in de Zuid-Chinese Zee overlappen met die van Peking.