Assad vraagt hulp VN bij restauratie Palmyra

De internationale reacties na de val van Palmyra waren verdeeld. Enerzijds was er tevredenheid over het verdrijven van IS, anderzijds ontevredenheid over het succes van de omstreden Assad. De extremisten veroverden de stad in mei 2015. Ze bliezen onder meer twee tempels uit de Romeinse tijd, een triomfboog en een antieke toren op. Tussen de ruïnes lieten de terroristen onder meer mijnen achter. Rusland zet een gespecialiseerd team van negentig man in om alle explosieven op te sporen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik