Steekpartij op school in Groningen: 1 gewonde, dader vlucht op scooter

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De dader is gevlucht op een scooter. De directe omgeving van de school is afgezet door de politie.

Burgernetmelding

In het kader van het onderzoek is een Burgernetmelding verstuurd. Daarin wordt mensen gevraagd uit te kijken naar een „lichtgetinte man van rond de 18 jaar oud die rond 12.50 uur vanaf de Boumaboulevard is weggereden op een zwarte scooter met een windscherm, een beendeken en een blauw kenteken. De man heeft kort donker krullend haar en draagt een blauw-rode jas van het merk Nike.”