Tweede Nederlandse tiener overleden aan corona

„Het betreft een jongere met onderliggend lijden. Voor het overige maken we niets bekend in verband met de privacy.” Het is voor de tweede keer dat in ons land dat iemand zo jong overlijdt. In april overleed iemand rond de 18-19 jaar, ook met onderliggend lijden. De jongste personen die daarna deze week overleden aan het virus waren twee personen tussen de 40 en 49 jaar. „De meeste personen die overlijden zijn nog steeds ouderen of mensen met ziektes,’” zegt de woordvoerder.

Deze week zijn in de ziekenhuizen 276 mensen overleden aan corona, waarvan 175 mensen tussen de 75 en 85 jaar.

In de eerste coronagolf overleed ook een tiener. Naast Covid-19 was er wederom ook sprake van ’onderliggend lijden’.

Minister Hugo de Jonge bevestigde tijdens de persconferentie het overlijden van de tiener deze week. Volgens hem bevestigt het hoe venijnig het virus is.