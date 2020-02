Ruim 200 doden in een dag door nieuwe coronavirus

Het aantal nieuwe gevallen steeg donderdag explosief: bij 14.840 mensen werd het virus vastgesteld, maakten lokale autoriteiten bekend. Dat hoge aantal zou met name toe te schrijven zijn aan een nieuwe methode die medici in Hubei gebruiken om het virus vast te stellen.

Volgens het provinciebestuur zijn 48.206 mensen in de provincie nu besmet en 1355 mensen sinds de virusuitbraak in Hubei gestorven aan het virus. In heel China zijn volgens de autoriteiten bijna 60.000 besmettingsgevallen bekend.

De ziekte dook voor het eerst op in Wuhan, de provinciehoofdstad van Hubei. Grote delen van de provincie gingen kort daarna op slot om besmettingen te voorkomen.