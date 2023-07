Noord-Koreaanse staatstelevisie toont raketlancering, dreigende taal Pyongyang

Op bijna hetzelfde moment dat de Veiligheidsraad in New York bekendmaakte de lancering op de agenda te zetten, waarschuwde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor „zwaardere militaire offensieven” van zijn land.

Kim Jong Un op televisie bij de vorige raketlancering. Ⓒ ANP / Associated Press

De raket die Noord-Korea woensdagochtend afvuurde bleef ruim 74 minuten in de lucht en legde volgens zowel Pyongyang als buitenlandse waarnemers een afstand van ruim 1000 kilometer af, alvorens ten oosten van het Koreaanse schiereiland in zee te belanden. Dit zou de langste vluchttijd ooit zijn voor een Noord-Koreaanse raket. Noord-Korea zegt dat het om een nieuw type ballistische raket gaat dat het ook al eens in april testte.

Volgens Noord-Koreaanse media was de lancering een reactie op Amerikaanse provocaties. Maandag zei Noord-Korea dat een Amerikaans spionagevliegtuig het luchtruim van het land had geschonden. Ook is Noord-Korea boos over de Amerikaanse beslissing om een kernonderzeeër naar de Zuid-Koreaanse wateren te sturen. Als Zuid-Korea en de Verenigde Staten hun houding ten opzichte van Noord-Korea niet veranderen, volgt een „serie zwaardere militaire offensieven”, citeren Noord-Koreaanse media dictator Kim.

De Verenigde Naties hebben Noord-Korea verboden om testen uit te voeren met ballistische raketten. Afhankelijk van het type kunnen die ook met een nucleaire lading worden uitgerust.