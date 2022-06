Uit Pompekliniek ontsnapte tbs’er Luciano D. aangehouden

. Het afgelopen jaar werden 300 veroordeelde voortvluchtigen opgespoord en ingerekend door het team. De unit wordt ook altijd ingeschakeld bij het opsporen van voortvluchtige tbs’ers en gedetineerden. Bij de klopjacht op de twee tbs’ers werkt FastNL samen met andere politieonderdelen.. Het afgelopen jaar werden 300 veroordeelde voortvluchtigen opgespoord en ingerekend door het team. De unit wordt ook altijd ingeschakeld bij het opsporen van voortvluchtige tbs’ers en gedetineerden. Bij de klopjacht op de twee tbs’ers werkt FastNL samen met andere politieonderdelen.

FASTNL en DSI en een politiehelikopter werden ingezet om de 24-jarige man aan te houden. Of de man zich heeft verzet, is niet bekend. Hoe de politie de man op het spoor is gekomen, is ook niet bekendgemaakt.

De andere verdachte, Sherwin Windster (27), is nog spoorloos.

Enorm strafblad

D. heeft ondanks zijn jonge leeftijd een enorm strafblad. Zo werd hij in 2015 als minderjarige schuldig bevonden aan het plegen van twee gewapende overvallen. Hij werd veroordeeld tot plaatsing in een jeugdinrichting. Maar daar wist de jonge Amsterdammer tijdens een begeleid verlof in 2016 ook te ontsnappen. Hij werd nadat hij was opgepakt overgebracht naar Den Hey-Acker in Breda.

Op 22 juni wist hij samen met Sherwin Windster te ontsnappen uit de Pompekliniek. Dat gebeurde tussen 20.30 en 21.00 uur. Zij hadden hulp van handlangers van buitenaf, die met een slijptol een gat in de hekken rond het forensisch psychiatrisch centrum maakten. Onderzoek moet echter uitwijzen hoe ze dat precies hebben gedaan. Het was rond de tijd van de vlucht nog niet donker. Vermoedelijk hadden de ontsnapte tbs’ers een afspraak met hun helpers.

FASTNL

Opsporingsbronnen van De Telegraaf zeiden eerder al dat met name Luciano D. als uitermate slim wordt ingeschat.