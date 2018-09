Manager Trump vast voor geweldpleging

De zaak draait om een incident dat plaatshad op 8 maart. Michelle Fields van de conservatieve website Breitbart probeerde Trump terwijl die wegliep na een persconferentie, een vraag te stellen. Lewandowski greep haar hardhandig bij haar arm en trok haar weg bij Trump.

I guess these just magically appeared on me @CLewandowski_ @realDonaldTrump. So weird. pic.twitter.com/oD8c4D7tw3— Michelle Fields (@MichelleFields) March 10, 2016

De Republikeinse presidentskandidaat blijft vooralsnog vierkant achter zijn campagnemanager staan. ,,Meneer Lewandowski is absoluut onschuldig'', zei de omstreden miljardair in een verklaring. ,,Hij zal zijn onschuld bepleiten en kijkt uit naar zijn proces. Hij vertrouwt erop dat hij zal worden vrijgesproken.''