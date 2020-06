Moordende wolf lijkt naar België vertrokken

De gevreesde wolf lijkt vertrokken, maar veehouders zijn nu bang voor wolven uit Duitsland. Ⓒ De Telegraaf

Heusden - De zwervende wolf die in de maand mei ruim zestig schapen doodde in Brabant, bevindt zich inmiddels waarschijnlijk in België. Veehouders in de zwaar getroffen regio rond Heusden halen nu even opgelucht adem, maar blijven waakzaam: „Want het is nu wachten op de volgende wolven. Vanuit Duitsland komen er heel veel deze kant op.” Dat laatste wordt bevestigd door samenwerkingsverband Wolven in Nederland.