Rouwende echtgenote steekt middelvinger op naar postbezorger Tarik O.: ’Kijk me aan’

Volg de zaak via verslaggever Chris Ververs onderaan dit bericht.

Volgens O. was hij een „kut-Marokkaan” en „kanker-Marokkaan” genoemd. De bezorger bleef aanvankelijk rustig bij de confrontatie, verklaarden ook getuigen. Hij kreeg een duw van het latere slachtoffer en stapte daarop in het busje. Hij gaf gas toen het slachtoffer voor de auto stond om een foto van het kenteken te maken. De man belandde op de motorkap en vervolgens onder de bestelbus. O. zou daarna achteruit nogmaals over het slachtoffer heen zijn gereden.

De man, Sebastiaan, overleed ter plaatse, voor de ogen van zijn echtgenote. Zij verklaarde dat O. zijn middelvinger naar haar had opgestoken nadat hij haar man had overreden, O. ontkent dat. In haar slachtofferverklaring maandag in de rechtbank in Utrecht, zei ze: „Tarik, ik wil dat je mij nu aankijkt zoals ik jou aankeek die avond”, en ze stak haar middelvinger naar hem op. O. keek haar niet aan.

O. ging er na de aanrijding vandoor. Toen de politie hem tot stoppen maande, ging hij er rennend vandoor maar kon snel aangehouden worden. „Ik was in shock, ik had geen idee wat me was overkomen”, zei hij tegen de rechter. Eerder wilde hij niet verklaren, maar maandag besloot hij openheid van zaken te geven. „Ik was boos en bang. Ik had dit zeker kunnen voorkomen”, vertelde hij de rechter. „Ik had meneer moeten negeren, of eerst achteruit moeten rijden.”

De officier van justitie komt later maandag met de strafeis tegen O.

Het voorval op 24 november vorig jaar leidde tot een golf van afschuw en verontwaardiging, in Wijchen en ver daarbuiten. In Wijchen liepen tientallen mensen mee met een stille tocht en werd bij een inzamelingsactie voor de nabestaanden ruim 50.000 euro opgehaald.