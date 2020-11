Afgang drugsjagers: megavangst blijkt iets heel anders

Minister Somsak Thepsuthin zei dat er een test is ingezet, die paars kleurt bij de aanwezigheid van ketamine. Maar de test reageert hetzelfde op natriumfosfaat, wat in de zakken blijkt te zitten. Natriumfosfaat wordt gebruikt in reinigingsmiddelen en voedsel.

„Dit was een misverstand en onze afdeling moet dat accepteren”, zei de Thepsuthin. „Het was geen fout, het is nieuwe kennis.” Het testen van de zakken gaat nog door. Tot nu toe zijn 66 van de 475 zakken onderzocht.

Het Thaise bureau voor bestrijding van illegale verdovende middelen bracht de vondst op 12 november naar buiten en zei dat de grote drugsvangst op een internationaal drugsnetwerk wees. In de zorg wordt ketamine ingezet als verdovingsmiddel of antidepressivum, maar het wordt ook als recreatieve drug gebruikt.