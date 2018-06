’Functie wijkagent misbruikt’

In ons land zou de wijkagent meer zicht hebben op wat er in de wijken speelt dan de politie in België ( Tel 29/3). Volgens Jan Muijs uit Tilburg is dat een overschat beeld, omdat wijkagenten door de enorme werkdruk nauwelijks aan hun eigenlijke taken toekomen. Hoe denkt u over de wijkagent als spil in de buurt?