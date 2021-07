Automobilist (72) uit Schoonoord rijdt kanaal in bij Odoornerveen, slachtoffer overleden

Ⓒ van Oost Media

Odoornerveen - Bij een ongeluk aan de Zuidzijde in het Drentse Odoornerveen is woensdagmiddag een 72-jarige man uit Schoonoord om het leven gekomen. Dat gebeurde nadat hij even voor 15.00 uur met zijn auto het Oranjekanaal was ingereden.