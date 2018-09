Veel schades door paasstorm

Langs de A10 Noord, ten noorden van Amsterdam, bezweek een reclamemast. Een groot deel is afgebroken en op een parkeerplaats terechtgekomen. Daarbij raakte niemand gewond.

In Soest moest de brandweer uitrukken omdat bij een renovatieproject de beschermdoeken van een steiger werden losgescheurd.

Bewoners van een appartementencomplex in Zandvoort moesten hun huizen verlaten, toen de dakbedekking van hun gebouw los raakte.

In Franeker viel een bouwsteiger op een geparkeerde auto. De straat raakte daarbij volledige geblokkeerd. Het opruimen zal nog wel even duren.

Op veel plekken in het land waaien bomen of delen van bomen om. In Vlaardingen raakten ook de dakgoten van een aantal woningen los.

Zware stoot

De zwaarste windstoot tijdens de storm van maandag is gemeten in IJmuiden en op Vlieland. Daar bereikte de wind een snelheid van 113 kilometer per uur, zo meldt weerbureau Weeronline.nl.

De wind neemt de komende uren in kracht af. Alleen in het noordwestelijk kustgebied blijft het tot halverwege de avond onstuimig.

Een jaar geleden was het eind maart ook stormachtig in Nederland. Op 31 maart kwam het tot een lentestorm. In Hoek van Holland werd toen een windstoot van 134 kilometer per uur gemeten.

Voor heel Nederland geldt maandag nog code geel. Dat betekent dat mensen alert moeten zijn. De ANWB raadt mensen af met een caravan de weg op te gaan.