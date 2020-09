Raadselachtige verdwijning Jaylano (3) en moeder: ’Doen deze oproep niet zomaar’

De auto waarin zij mogelijk zaten is afgelopen weekend aangetroffen bij een tankstation tussen Hoogeveen en Meppel. Op camerabeelden is een kind te zien. De politie heeft zoals gemeld ’grote zorgen’ over het vermiste duo, maar wil vooralsnog in verband met de privacy weinig kwijt over de achtergrond van de vermissing. „Maar we doen deze oproep niet zomaar”, benadrukt Bert Sietzema van de politie Noord-Nederland.

De politie heeft de laatste dagen getracht de twee te vinden, maar gaf bijvoorbeeld geen zwaar Ambert Alert uit. „Het gaat ons erom het contact tussen haar en haar familie te herstellen.” Naar aanleiding van de oproep in de media over de vermissing kwamen tot dusverre een aantal meldingen binnen. Sietzema: „We zijn nu bezig met het verwerken van die tips.”

Gesprek van de dag

In de binnenstad van Heerenveen zijn het maandag vooral jonge ouders die van de vermissing weten. „Het verhaal gaat rond op Facebook. Vooral geruchten waar je niks wijzer van wordt”, aldus een moeder. „Dat de auto op de route naar Duitsland stond. Maar je weet niet wat je moet geloven. Waarom reden ze dan niet gewoon door met die auto?”

In de buurt van een door ouders genoemde school verderop in Heerenveen zoemt het nieuws vooral rond via sociale en regionale media. De school wil niet reageren. „We hebben nog niet meer gehoord dan we op de app lezen. Geen idee waar ze zijn”, melden ouders van jonge kinderen bij een speeltuin in de buurt.

De politie verspreidde een foto van de twee. Mensen die meer over de vermissing weten, worden verzocht contact met hen op te nemen.

