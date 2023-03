LIVE | Moeder dood aangetroffen in woning Almere, verdachte zoon voor de rechter

De rechtbank in Lelystad. Ⓒ ANP / Harold Versteeg

Lelystad - In de rechtbank in Lelystad start vrijdag een inleidende zitting in de strafzaak tegen een verdachte die zijn moeder zou hebben gedood. De 77-jarige Gerrie Revers werd op 28 mei 2022 dood aangetroffen in haar woning in Almere. Haar 54-jarige zoon, Richard van der L., zou haar hebben gesmoord en zou vervolgens haar alarmknop, telefoon, bankpas, handtas en portemonnee hebben meegenomen.