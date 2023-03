Richard L. ontkent betrokkenheid bij dood moeder: ’Leven juist net op de rit’

De 77-jarige Gerrie Revers werd op 28 mei vorig jaar dood aangetroffen in haar woning in Almere. Volgens het Openbaar Ministerie is ze gesmoord door haar zoon, die er vervolgens vandoor ging met haar alarmknop, telefoon, bankpas, handtas en portemonnee. Een deel van haar bezittingen werd later teruggevonden in de berm van de A6.

De officieren van justitie denken dat Richard van der L. geld van zijn moeder wilde lenen, en dat hij haar om het leven heeft gebracht toen ze weigerde. Volgens advocaat Oscar Bolluyt klopt daar niets van en had Richard van der L. geen geldzorgen. „Hij had zijn leven juist net op de rit.”

Alibi

De verdachte heeft bovendien een alibi voor de nacht waarin zijn moeder overleed, zegt zijn advocaat. Via de site Binkdate.nl had hij een afspraak met ene Paul in Almere, maar dat zou door de politie niet zijn onderzocht.

De officieren denken dat de afspraak met de onbekende Paul „een dwaalspoor” is. Richard van der L. zou aanvankelijk hebben gezegd dat hij thuis was, en kwam pas later met het verhaal over zijn afspraak.

De patholoog concludeerde op basis van haar verwondingen dat Gerrie Revers hoogstwaarschijnlijk in bedwang is gehouden en gesmoord. Bolluyt denkt dat een natuurlijke dood niet is uitgesloten. Het slachtoffer was onvast ter been en liep met een rollator. Bovendien zou er in de periode voor haar overlijden sprake zijn geweest „van een verstoorde suikerhuishouding”, aldus Bolluyt. „Gerrie Revers was bovendien moe en sliep slecht vanwege verbouwingswerkzaamheden in haar huis. Ze was op.”

Het OM zegt dat op basis van camerabeelden kan worden vastgesteld dat Richard van der L. in de nacht waarin zijn moeder overleed met hoge snelheid in zijn bestelbus van Almere naar Lelystad reed. Op een deel van de route minderde hij vaart. Volgens zijn advocaat vanwege verkeersdrukte. Volgens het OM om bezittingen van zijn moeder uit het raam te gooien. Precies ter hoogte van de plek waar hij langzamer reed, werden later haar spullen in de berm gevonden door personeel van Dura Vermeer dat de berm maaide.

„Ik heb er echt niks mee te maken”, zei een geëmotioneerde Richard van der L. tegen de rechtbank. De beslissing dat hij voorlopig vast blijft zitten viel hem rauw op het dak. Met een hartgrondige vloek en de kreet „Kankerzooi!” verdween hij in het cellenblok. De zaak wordt op 7 juni voortgezet.