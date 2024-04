Trump noemt Capitoolbestorming amper bij campagnebijeenkomst

NEWTON - Oud-president Donald Trump sprak bijna niet over de bestorming van het Capitool tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de staat Iowa. Trump sprak honderden supporters twee uur lang toe op de dag dat het precies drie jaar geleden is dat zijn aanhangers de zetel van het Amerikaanse Congres bestormden.

© ANP / AFP Donald Trump bij zijn campagnebijeenkomst in Iowa.