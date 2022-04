Oorlog in Oekraïne Dinsdag 12 april LIVE | Burgemeester Marioepol: 21.000 burgers gedood

Kopieer naar clipboard

Een verwoest huis in Marioepol Ⓒ ANP / AFP

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu zeven weken. De verwoesting in het land is enorm. De Oekraïense minister van Defensie zegt dat Rusland naoorlogse herstelbetalingen aan zijn land moet betalen zodra het conflict tussen de twee is beëindigd. Lees hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.