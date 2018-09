Hysterisch meisje zorgt voor dollemansrit

Agenten pakten haar uiteindelijk maar op omdat ze zich hinderlijk bemoeide met de arrestatie van een man. ,,Ze schopte en sloeg, klampte zich aan de agenten vast en krijste alles bij elkaar”, meldde de politie. Met veel moeite is ze geboeid in een politieauto gezet maar daar bonkte ze zo hard met haar hoofd tegen het raam dat de ruit werd ontzet en vijf centimeter buiten de sponning stond.

Agenten moesten het gewonde meisje in een houdgreep nemen, maar toen beet ze een agent in zijn vinger. Die stompte de tiener in haar buik om er maar een eind aan te maken. Ook tijdens de autorit naar het politiebureau bleef ze hysterisch krijsen en beledigen. Bovendien wenste ze de agenten dood.

Omdat het rijden in een auto met een kapot raam geen goed idee was, is het meisje overgezet in een andere auto en uiteindelijk naar de politiecel gebracht. Met een aangifte tegen haar van de agenten in haar broekzak.