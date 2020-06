’Veiligheid Cheider weer niet op orde’

Volgens de inspectie is het veiligheidsbeleid op de school, waar eerder een inmiddels veroordeelde ex-docent ontucht pleegde met een minderjarige leerling, nog steeds onvoldoende „doordat het aanbod van de school nog steeds in onvoldoende mate voorziet in onderwijs over seksualiteit en seksuele diversiteit en dus ook niet is geborgd dat respectvol gedrag en seksuele weerbaarheid van leerlingen worden bevorderd.”

Door de inspectie wordt ’de trage handelwijze van het bestuur’ gehekeld. „Het tempo waarin het bestuur werkt aan herstel en waarmee het gevolg geeft aan aanbevelingen van de inspectie (waaronder aanbevelingen die rechtstreeks raken aan sociale veiligheid van leerlingen) is laag.” Eerdere herstelopdrachten zijn ’zeer ten dele’ voldaan en aanbevelingen ’zijn zeer beperkt opgepakt’. „Dit laatste geldt onder meer voor de dringende aanbeveling om te komen tot bestuurlijke vernieuwing.”

Onder toezicht

Ook functioneert het interner toezicht en de medezeggenschap volgens de inspectie ’nog lang niet optimaal’. „Ook het financieel beheer van het bestuur is onvoldoende omdat financiële continuïteit niet is gewaarborgd. Het bestuur staat al sinds oktober 2013 onder financieel aangepast toezicht en blijft dat staan.” Het bestuur ’traineert’ volgens de inspectie bovendien de totstandkoming van een „afdoende aanbod en veiligheidsbeleid om herhaling van een incident als in 2012 te voorkomen. We rekenen het bestuur dit, gezien de historie, zwaar aan.”

Minister Slob (Onderwijs) noemt de „de rol en opstelling van het bestuur, gezien de moeizame voorgeschiedenis, uitermate teleurstellend.” Cheider-voorzitter Herman Loonstein was onbereikbaar voor commentaar. In een zienswijze liet het bestuur onder meer weten dat de inspectie ’geen oog wil hebben voor de voortgang’.

