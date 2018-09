Advocaat van de duivel(s)

Terwijl haar telefoon vrijwel onophoudelijk rinkelt, dwalen Gitte Stevens' gedachten af naar 19 oktober 2012. Het was de dag dat de Roermondse voormalig wethouder en senator Jos van Rey door de politie voor verhoor werd meegenomen. ,,Ik zat in een bespreking, kreeg een telefoontje van de recherche of ik wilde komen en ben meteen in de auto gesprongen.” Onderweg liet ze haar hersens kraken. ,,Op de radio hoorde ik al snel het nieuws over Jos. Ik vroeg me af wat de verdenking zou zijn.”

Eenmaal aangekomen op de kazerne van het Brabantse Budel, volgens raadsvrouw Stevens een door de opsporingsdiensten bewust gekozen verhoorlocatie om de pers af te schermen, geeft ze Van Rey, die ze tot dan toe alleen maar kende van ,,de netwerkborrels in de stad”, een hand.

Daar was hij dan: Jos van Rey. In alle vroegte meegenomen voor verhoor, maar toch strak in het pak. De man over wie vanaf dat moment vele mensen in ons land spraken. ,,’Goh, wat is er nou toch allemaal aan de hand’, zei ik. Ondanks het feit dat Van Rey zelf om mijn komst had gevraagd was het zaak snel zijn vertrouwen te winnen.”

Van Rey heeft dan inmiddels al een eerste verklaring afgelegd tegenover de Rijksrecherche. Dit tot afgrijzen van Stevens. ,,Van Rey zat daar heel onbevangen, gaf aan dat hij niks te verbergen had. ’Wat ben je toch allemaal aan het doen: je wordt van strafbare feiten verdacht!’, heb ik meteen tegen hem gezegd. ’Mond dicht vanaf nu, dit is politie en ze hebben een andere agenda’, vulde ik nog aan. Hij kon de mogelijke gevolgen van een onschuldig gesprek in die fase toen nog niet inschatten. Na dit indringend advies is hij uiteindelijk toch gaan zwijgen.”

Van Rey krijgt de verdachtmakingen schenden van de geheimhouding, ambtelijke corruptie, witwassen en overtreden van de Kieswet aan zijn broek.

Het einddossier bestaat in totaal uit 103 ordners. Een grote boekenkast vol, zo blijkt in haar ruim bemeten kantoor waar vele schilderijen van meestervervalser Geert Jan Jansen aan de muur prijken. Korte tijd geleden vonden de laatste verhoren plaats bij de rechter-commissaris. De drie verdachten Jos van Rey, zijn vriend en tevens vastgoedbaas Piet van Pol en oud-wethouder Tilman Schreurs werden in elkaars strafzaak als getuigen aan de tand gevoeld.

Stevens: „Mij gaat het niet om de schuld of onschuld van een cliënt. Ik zie een strafzaak als een juridische puzzel: wat heeft het OM en wat heb ik, daar gaat het om. In deze zin hebben de vele getuigenverhoren in deze zaak voor de verdediging zeker wat opgeleverd.”

Alhoewel Stevens niet haar complete verdedigingsstrategie nu al op tafel wenst te gooien, licht ze toch een tipje van de sluier op. ,,Ik ben van mening dat de Rijksrecherche totaal geen idee heeft hoe de politieke wereld werkt. Zij hebben zich met name op een klein aantal ambtenaren gericht om een conclusie te kunnen trekken die je, wanneer je veel meer mensen hoort, niet kán trekken. Eén wethouder, Van Rey dus, kan echt niet in zijn eentje beslissen over grote onroerendgoedprojecten. Dat is namelijk voorbehouden aan het college van B en W en/of de gemeenteraad”, stelt de Roermondse advocate.

Gemeld

,,Of Van Rey als politiek kopstuk niet beter had moeten opletten met zijn nauwe contacten met zakenlieden, zoals bijvoorbeeld met Van Pol? Naar mijn idee niet, alles werd gemeld. Ook zijn er namens de gemeente door Van Rey en ambtenaren bezoeken gebracht aan internationale vastgoedbeurzen ten behoeve van de ontwikkeling van de stad Roermond. Wil je als gemeente meetellen in de zakenwereld, kun je niet in een of ander aftands hotelletje gaan zitten.”

Meer wil Stevens niet kwijt over dit onderdeel van de corruptiezaak. Ex-VVD’er Van Rey wordt eveneens verdacht van het spelen van een dubieuze rol bij de benoeming van de burgemeester in Roermond.

De in opspraak geraakte politicus, op dit moment lid van de Limburgse Provinciale Staten, speelde zijn ex-partijgenoot Ricardo Offermanns, die zijn veroordeling in deze zaak inmiddels aanvecht bij de Hoge Raad, vertrouwelijke informatie door. Een en ander bleek uit een afgeluisterd telefoongesprek.

Stevens: ,,Daar ga ik niks over zeggen, behalve dat dit soort dingen in de politieke wereld een normale gang van zaken is. Jos en ik delen onze eigen gedachten hierover tijdens onze wekelijkse gesprekken. Het is dadelijk 'wij' tegen het grote Openbaar Ministerie.”

Het wij-gevoel. Niet geheel toevallig een gedachtegang die ’motorclubs’ ook uitdragen.

Vrijgelaten

De Limburgse strafpleiter, inmiddels al twintig jaar in het vak, staat meerdere, inmiddels onder zeer strenge voorwaarden vrijgelaten, leden van de Bandidos bij. Een megazaak die naar alle waarschijnlijkheid eind dit jaar gaat dienen. Bijna alle clubleden kiezen tot op heden voor de Omerta, het grote zwijgen. Stevens is op haar beurt kritisch over de handelswijze van de rechtbank in Limburg. ,,Door de schorsingsvoorwaarden op te leggen zoals ze nu zijn opgelegd, namelijk een contactverbod en locatiegebod, is het politieke doel bereikt: het grondrecht op vrijheid van vereniging en vergadering. Hiermee zijn de leden van de Bandidos in het hart geraakt. De mannen zijn ’kaltgestellt’.” De wereld van de motorbendes is er eentje die beheerst wordt door gehardheid en kameraadschap, waarin men zegt dat geweld en dreigementen niet altijd geschuwd worden. Stevens heeft hier geen last van: ,,Ik ben wel eens bedreigd, en er liep ook eens een keertje een raar figuur rond mijn kantoor, maar dat had niks met motorclubs te maken.” Bang is zij ook niet. ,,Ik rijd elke dag dezelfde weg naar huis.”

Op maandag 4 april start in Rotterdam het grote proces tegen Jos van Rey. De toga hangt al klaar, het strijdplan staat vrijwel helemaal op papier. Aan verliezen denkt ze niet. ,,Je moet zorgen dat je er alles aan gedaan hebt. Een eventuele veroordeling, dat geldt voor alle zaken, zie ik niet als verlies. Mijn taak is ook om een cliënt vooraf op de mogelijke en realistische uitkomst van zijn strafzaak te wijzen. Een veroordeling door mijn eigen juridische fout zou ik verschrikkelijk vinden, daar ben ik veel te fanatiek voor” , aldus de bevlogen advocate. ,,Of Van Rey gaat winnen? Men heeft veel onderzocht, maar de conclusies die de Rijksrecherche hieraan verbindt kloppen niet. Laat ik het daar op houden.”