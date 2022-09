Branden in bosgebied bij Deurne vermoedelijk aangestoken

Het ging om zeker drie brandhaarden in het natuurgebied tussen Deurne en Helmond, die volgens de brandweer donderdagmiddag vlak na elkaar werden gemeld. Donderdag zei een woordvoerder van de brandweer al dit opvallend te vinden, en sloot de politie brandstichting niet uit.

De brandweer had twee branden snel onder controle, maar de derde bleek hardnekkiger. Nadat het sein brand meester was gegeven, was de brandweer nog enige tijd bezig met nablussen.

Rond Deurne woedde vorig jaar een enorme Peelbrand die 800 hectare natuur in de as legde. In de Limburgse Mariapeel ontstond woensdag een zeer grote brand, die zo’n veertig hectare natuur verwoestte. Het sein brand meester is daar nog steeds niet gegeven. Of de politie daar een onderzoek naar de oorzaak gaat instellen, kon een woordvoerster van de Limburgse politie vrijdag nog niet zeggen. „We kunnen het gebied nog niet in”, zei ze.