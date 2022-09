Brandende waxinelichtjes gevonden bij natuurbrand in Best

„We zien niet direct aanleiding te veronderstellen dat dit de oorzaak is. Maar het is uitermate onhandig om in het donker met jeugd het bos in te gaan en brandende voorwerpen te gebruiken, zeker nu het zo droog is”, aldus de woordvoerder. Volgens hem neemt de politie het verdere onderzoek nu op zich.

De politie praat vrijdagmiddag met de brandweer over de vraag of het nodig is een onderzoek in te stellen. Een woordvoerder van de politie zei dat de speurtocht georganiseerd was door een afdeling van de scouting. Bij het bos staat een gebouw van de scouting, maar het was niet de plaatselijke scoutinggroep die de tocht heeft georganiseerd. Het ging om een andere scoutinggroep, maar waar die vandaan komt, weet de woordvoerder niet.

Behalve waxinelichtjes waren er ook lantaarns uitgezet langs de route, aldus de woordvoerder van de brandweer. Hij zei het - nog los van de lichtjes - onbegrijpelijk te vinden dat er ’s nachts speurtochten worden georganiseerd in een gortdroog bos. „De brandweer rekent niet op kinderen in het bos bij een uitruk”, zei hij. „We verwachten daar geen rondlopende groep kinderen, ook zonder waxinelichtjes is dat gevaarlijk. Dat is niet verantwoord. We hebben iemand van de leiding daarop aangesproken.”

Aan de Schietbaanlaan in het Brabantse Best woedde een natuurbrand. Volgens de brandweer stond een stuk grond van ongeveer tweehonderd bij tachtig meter in brand. Er rukten meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Inmiddels is de brand onder controle, maar de brandweer verwacht nog wel enige tijd bezig te zijn met nablussen.

Door de brand in Best en de natuurbrand in de Peel, die woensdag ontstond en nog steeds wordt bestreden, is er sprake van overlast (rooklucht) in de regio. De brandweer raadt mensen die overlast ervaren aan ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.