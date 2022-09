Politie onderzoekt activiteit scouting rond bosbrand in Best

„We hebben inmiddels met de brandweer samen een eerste inventarisatie gedaan”, zei een woordvoerder van de politie vrijdagmiddag. „Gelet op de feiten en omstandigheden op de plaats van de brand, lijkt het er nu toch op dat er iets mis is gegaan bij de nachtelijke activiteit van de scouting. We gaan dan ook verder onderzoeken hoe de brand precies ontstaan is. Aan de hand van die bevindingen zal het Openbaar Ministerie besluiten of er verdere vervolging plaats gaat vinden.”

’Uitermate onhandig’

Eerder liet de woordvoerder van de brandweer al weten het uitermate onhandig te vinden om in het donker met jeugd het bos in te gaan en brandende voorwerpen te gebruiken, zeker nu het zo droog is.

De politie sprak vrijdagmiddag met de brandweer over de vraag of het nodig is een onderzoek in te stellen. Bij het bos staat een gebouw van de scouting, maar het was niet de plaatselijke scoutinggroep die de nachtelijke tocht had georganiseerd. Het ging om een andere groep, maar waar die vandaan komt, weet de woordvoerder niet. Volgens Omroep Brabant gaat het om een scoutingvereniging in Lierop.

Behalve waxinelichtjes waren er ook lantaarns uitgezet langs de route, aldus de woordvoerder van de brandweer. Hij zei het - nog los van de lichtjes - onbegrijpelijk te vinden dat er ’s nachts speurtochten worden georganiseerd in een gortdroog bos. „De brandweer rekent niet op kinderen in het bos bij een uitruk”, zei hij. „We verwachten daar geen rondlopende groep kinderen, ook zonder waxinelichtjes is dat gevaarlijk. Dat is niet verantwoord. We hebben iemand van de leiding daarop aangesproken.”