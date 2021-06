Groningse studentes laten Zuid-Afrikaanse kinderen weer spelen

Het is een veelvoorkomend probleem in Zuid-Afrika: kinderen die een neuropsychologische ontwikkelachterstand hebben. Eén van de belangrijkste oorzaken is ondervoeding. Volgens cijfers is één op de drie (27%) kinderen onder de vijf jaar te klein en te licht voor zijn of haar leeftijd. Dat komt neer op 1.7 miljoen jongens en meisjes.

Naast de fysieke consequenties heeft ondervoeding neuropsychologische gevolgen, waaraan niets veranderd wanneer een kind wordt opgenomen in het ziekenhuis. Veel instellingen hebben de middelen namelijk niet om zich bezig te houden met de mentale gezondheid van jonge patiëntjes. Spelen is daarbij essentieel.

Achterstand

Dat vergroot de bestaande achterstand, ondervonden geneeskundestudenten Benedetta Broggi (26), Svea Nolte (25) en Aoife Clark-McGee (25) van de Rijksuniversiteit Groningen tijdens hun stage in het General Justice Gizenga Mpanza-ziekenhuis in de straatarme provincie KwaZulu-Natal. „Zo’n extra ontwikkelachterstand is heel lastig in te halen”, zegt Nolte.

Maatschappelijke organisaties bevestigen dit. „Uit onderzoek blijkt dat wanneer je als kind ondervoed was, je het minder goed doet op school, vaker vroegtijdig school verlaat, minder kans maakt op de arbeidsmarkt, en dus vaker in de armoede blijft hangen”, zegt de Nederlander Alef Meulenberg, directeur van jeugdontwikkelingsorganisatie Afrika Tikkun.

Speelgoed

Nolte en haar collega’s hebben daar wat op bedacht: een speelprogramma dat volwassenen handvatten geeft om met zieke kinderen te spelen. GRASP The Future bestaat uit een online trainingsprogramma, een instructieboekje dat uitlegt hoe je zelf speelgoed kunt maken en een starterskit voor het vervaardigen van een speeltje van gerecyclede materialen. „Door ouders en zorgmedewerkers te leren spelen, krijgen deze kinderen net als anderen de kans om zich te ontwikkelen”, zegt Nolte. „Hoe jonger de kinderen zijn die we bereiken, hoe groter het positieve effect.”

Het project, dat met het Nederlands Albert Schweitzer Fonds een crowdfundingactie is begonnen om in vijf ziekenhuizen in Kwazulu-Natal te beginnen, is lokaal goed ontvangen. „Kinderartsen en verpleegkundigen willen er graag mee aan de slag. Ze vragen zelfs aan ons of ze mee mogen doen.”