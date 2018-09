Grote brand bedrijf in Waspik

Het vuur woedde in een magazijn van het bedrijf Overmat Industries. Dat handelt onder meer in reinigings- en onderhoudsproducten voor harde vloeren. In het magazijn liggen machines, olie en schuurmateriaal opgeslagen. Het bedrijf ligt aan de rand van een bedrijventerrein met enkele woningen aan de overkant van de omringende weg.

Er was erg veel rook en die ruikt volgens de brandweer naar verbrande benzine. Omwonenden moeten alles dicht houden. De rook trekt niet over het dorp Waspik. Ook het verkeer op de ernaast gelegen A59 heeft er niet veel last van omdat de wind gunstig staat.