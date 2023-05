Illegale fokker in Eersel voor achtste keer dwangsom opgelegd

De dierenactiegroep House of Animals eiste eerder deze week dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA alle dieren weghaalt bij de fokker. Dit omdat er volgens de actiegroep opnieuw een nestje pups is geboren. De NVWA haalde er eerder al honden weg, maar lang niet allemaal, tot ontsteltenis van House of Animals. De dierenactiegroep spreekt van een „horrorfokker” vanwege de slechte omstandigheden waarin de honden zouden leven. De fokker zelf ontkent dat.

De gemeente controleert tien weken in totaal. Daarvan zijn al acht achter de rug, waarbij wekelijks telkens opnieuw een dwangsom van 2500 euro werd opgelegd. Dit met een maximum van 25.000 euro. Van dat bedrag is inmiddels 20.000 euro aangetikt. Nadat de termijn van tien weken voorbij is, neemt de gemeente een nieuw besluit.