Sinds 2016 vermiste Amsterdammer gevonden in septic tank Kroatië

De vermissing van de destijds 63-jarige man was een van de onopgeloste zaken in de coldcasekalender van 2020. Ⓒ ANP

DUBRAVICA POLOGI - Het lichaam van de sinds december 2016 vermiste Viktor Jajčanin uit Amsterdam is op 25 april aangetroffen in een septic tank in de Kroatische plaats Dubravica Pologi. Dat brengt de landelijke eenheid van de politie donderdag naar buiten.