'Plattegrond Zaventem in Athene'

Abaaoud was een van de daders van de aanslagen in november in Parijs. Volgens Skai verliep de uitwisseling van informatie tussen de Griekse en Belgische autoriteiten ,,problematisch''. Vanuit zijn schuilplaats in Athene zou Abaaoud via een mobiele telefoon hebben gecommuniceerd met een terreurcel in Verviers die in januari 2015 werd opgerold.

Abaaoud gold als een van de belangrijkste figuren achter de bloedige aanslagen van 13 november in Parijs. Hij werd vijf dagen later bij een politieactie in Saint-Denis gedood.