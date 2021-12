Premium Het beste van De Telegraaf

In het spoor van de legendarische Israëlische spion Eli Cohen

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Voor het oude gebouw van de Syrische inlichtingendienst op de Golan staat een gedenkteken voor Eli Cohen. Ⓒ De Telegraaf

MEROM GOLAN - Het balkon van de oude Syrische officiersclub biedt een prachtig uitzicht op het meer van Galilea. Het was op deze plek dat Eli Cohen in de jaren ’60 de gesprekken van legercommandanten afluisterde, onderwijl turend naar zijn thuisland. De informatie die de legendarische Israëlische spion opdeed, was van cruciaal belang tijdens de Zesdaagse Oorlog, toen Israël de Golanhoogten op Syrië veroverde. Precies veertig jaar na de - illegale - annexatie lijkt de Israëlische controle over het gebied een voldongen feit.