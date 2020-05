Boze werknemer plet Ferrari baas met truck

De man zou volgens de website Carscoops geen genoegen hebben genomen met de aangeboden compensatie. Dat schrijft het AD. Na zijn ontslag vroeg de boze werknemer of de sportwagen, met een waarde van zo’n 375.00 euro, van zijn baas was.

Niet veel later sprong de man in een truck en reed hij met slippende banden in op de Ferrari. In een poging te werknemer tegen te houden kwam zijn ex-baas nog bijna onder de truck terecht. De man is aangehouden door de politie.