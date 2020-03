Hoogwater in Limburg: rivier dreigt buiten oevers te treden

Op dit moment zijn er tientallen vrachtwagens en kranen bij de rivier om het water tegen te houden. Bij het kasteel het Steenen Huys worden big bags, grote zandzakken, neergelegd. Volgens kasteeleigenaar John Akkerman is het een ’1953-sfeer’: „Het is een race tegen de klok. Die bulk water zit eraan te komen. Het is echt dramatisch.” John legt uit dat de afvoer van de Roer normaal onder de 100 kubieke meter per seconde ligt. „Nu wordt zelfs een meetpunt van 120 verwacht.”

Bij hoogwater wordt een draaiboek in werking gesteld. Dat houdt in dat fietstunnels en straten worden afgezet, en dat een rioolpomp wordt aangezet. Heuts zegt dat de kans aanwezig is dat de rivier woensdagavond of woensdagnacht buiten zijn oevers treedt. „Als dat gebeurt, is het zaak dat er zo min mogelijk schade zal komen. Ik kan niet met 100 procent zekerheid zeggen dat er geen waterschade zal ontstaan.”