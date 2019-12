’Sportmisbruik moet uit de doofpot worden gehaald’

Renald Majoor (r.) werd als jeugdspeler van voetbalclub Vitesse misbruikt. Hij strijdt nu fulltime tegen misbruik in de sport met Anne van Dijk (l.) als boegbeeld. Ⓒ Anko Stoffels

De sportwereld werd dit jaar opgeschrikt door de onthulling dat atletiekcoach Jerry M. jarenlang zijn atleten kon misbruiken bij verschillende sportclubs. Een onthulling die paste in een reeks verhalen over misbruik in de sport. Voor Renald Majoor en Anne van Dijk, beiden slachtoffer, is dat het bewijs dat de doofpot langzaam opengebroken wordt. Om clubs te stimuleren zulke wandaden niet onder het tapijt te vegen, zetten ze dit voorjaar een platform op, met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).