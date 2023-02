OM beschouwt stiekem afdoen condoom tijdens seks als verkrachting

Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van verkrachting omdat de slachtoffers geen toestemming zouden hebben gegeven voor onbeschermde seks. Het is de eerste keer in ons land dat verdachten voor ’stealthing’ worden vervolgd.

Ruben R. (26) uit Rotterdam zei tijdens de zitting dat hij in het heetst van de strijd was vergeten om een condoom te gebruiken tijdens een wilde nacht met zijn Tinderdate. „Toen ik dat merkte, schrok ik en heb ik mijn excuus aangeboden.” De vrouw was woest en zei tegen R. dat er sprake was van verkrachting. „Ik voelde me heel slecht en heb haar geadviseerd de politie te bellen. Ik kan wel begrijpen dat ze zich verkracht voelt, maar dat is niet het geval.” Er is volgens hem dan ook geen sprake van ’stealthing’. „Er was geen sprake van opzet en ik heb ook niet stiekem het condoom afgedaan. Eerder hebben we wel condooms gebruikt en daar had ik geen problemen mee.”

Het slachtoffer deed in een in de rechtszaal afgespeelde audioboodschap een klemmend beroep op de rechtbank. „Jullie moeten voor mij opkomen. In de echte werkelijkheid draai ik nu op voor wat hij heeft gedaan.”

Afgedaan

Volgens de officier van justitie vroeg de vrouw zich na afloop van de seks af wanneer R. het condoom had afgedaan. „Maar hij bleek het niet eens te hebben omgedaan. Dat de verdachte beweert het vergeten te zijn, gaat er bij mij niet in.”

Tegen R. eist de aanklaagster een jaar celstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist. Ook vroeg de officier de rechtbank om een contactverbod voor de duur van drie jaar op te leggen en de gevraagde schadevergoeding van drieduizend euro toe te wijzen. „Het is heftig, onveilig en vernederend voor de vrouw geweest.”

Advocaat mevrouw mr. M. Levy stelt dat er geen sprake was van dwang en ook opzet kan volgens haar niet worden bewezen. „Zijn focus lag helemaal op het voorspel. Hij ging er helemaal in op en is het condoom gewoonweg vergeten.” Ze pleitte daarom voor vrijspraak.

Afwezigheid

De tweede verdachte, de 28-jarige uit Syrië gevluchte Khaldoun F., schitterde tijdens de behandeling van zijn strafzaak door afwezigheid. De in Rotterdam woonachtige man had in augustus 2021 via een datingsite een vrouw leren kennen. Tijdens de eerste afspraak belandde het tweetal in bed.

Volgens de vrouw had zij vooraf duidelijk gemaakt dat condoomgebruik een vereiste was. Na enige tijd zou zij hebben gemerkt dat F. het voorbehoedsmiddel had afgerold. Bij de politie verklaarde ze later direct haar ongenoegen daarover te hebben geuit. „Dit hadden we niet afgesproken!” F. reageerde volgens haar laconiek om pas verder te gaan als er een nieuw condoom was omgedaan. „Dat maakt toch niet meer uit. Hij heeft er toch al ingezeten.”

Een week later stapte de vrouw naar de politie. „Ze voelde zich onteerd”, aldus de officier van justitie die spreekt over een ’ernstige seksuele gedraging’. „Dit tast haar zelfbeschikkingsrecht aan.” De aanklaagster spreekt van een unieke zaak, maar erkent dat zijn woord tegen het hare is. De verklaringen van F. zijn volgens het OM ’wisselend, beperkt en ongeloofwaardig’.

In haar slachtofferverklaring liet de vrouw weten het zat te zijn dat veel mannen volgens haar alles kunnen maken. „Er zijn grenzen. ’Stealthing wordt nu te weinig aangepakt waardoor het ook te vaak gebeurt.”

De officier van justitie eiste tegen de man twaalf maanden celstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet F. als het aan het OM ligt de vrouw een schadevergoeding van vierduizend euro betalen.

Advocaat mr. G. van Gestel vroeg de rechtbank om zijn cliënt vrij te spreken. Volgens de raadsman had de vrouw aan F. later gemeld ’de nacht van haar leven te hebben gehad. „De seks was met wederzijdse instemming en mijn cliënt ontkent het condoom te hebben afgerold.”

Uitspraak in beide zaken op 14 maart.