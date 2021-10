Vlam in de pan na Gelderse voetbalderby: ’Takken, stenen en hele boomstammen vlogen door de lucht’

Na 4,5 jaar stonden de clubs eindelijk weer tegenover elkaar en dat betekende vanzelfsprekend ook weer de traditionele confrontatie tussen de supporterslegioenen van beide clubs. Maar de politie was compleet verrast door de nietsontziende, grimmige gewelddadigheid rond het duel.

Was de strijd op het veld fel als vanouds, na afloop was de confrontatie buiten stadion De Goffert harder dan ooit. Intussen hebben supportersverenigingen van Vitesse en NEC zich gedistantieerd van alle schermutselingen rond de wedstrijd Arnhem - Nijmegen. Er zijn inmiddels 23 arrestaties verricht en verwacht wordt dat meer hooligans worden aangehouden.

Frustraties

Nadat hun club met 0-1 had verloren reageerden woedende NEC-fans hun woede en frustratie af op de politie. Tegenover Omroep Gelderland zei teamchef Lonneke Hordijk van de politie Nijmegen dat haar collega’s zo’n harde confrontatie niet hadden zien aankomen.

„We weten dat het gaat om een van oudsher beladen wedstrijd. Maar ditmaal zijn we geconfronteerd met extreem veel geweld waarbij we met alles zijn bekogeld. Takken, stenen en hele boomstammen vlogen door de lucht. Zodra er politie was, werden ze bekogeld. Bij de rellen zijn niet alleen politiemensen, maar ook een paard gewond geraakt. En er is een politiebus compleet vernield.”

Terwijl Arnhemse en Nijmeegse hooligans elkaar buiten het stadion te lijf gingen, speelde zich ín het stadion een bijna-drama af. Feestende en hossende Vitesse-supporters kregen de schrik van hun leven toen een gedeelte van de tribune in het ’uit-vak’ instortte. Wonder boven wonder raakte daarbij niemand gewond. Volgens algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC wordt stadion De Goffert jaarlijks gekeurd, want anders mag en kan er niet gevoetbald worden. „Ik wil dat meteen moet worden uitgezocht waardoor die tribune kon instorten.’’