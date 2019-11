Emotionele verklaring moeder in zaak gedrogeerde doodrijder

De man reed met 100 kilometer per uur in zijn auto in op tegemoetkomend verkeer op de N377. Ⓒ Persbureau Meter

BALKBRUG - De 34-jarige man die in mei dit jaar in Balkbrug een 42-jarige automobilist uit Hardenberg doodreed, staat dinsdag voor de rechter. Hem wordt doodslag in het verkeer ten laste gelegd. De omgekomen bestuurder was de vader van een jong gezin met twee kinderen.