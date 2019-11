’Je hebt zijn leven kapotgemaakt, ons leven verwoest’

Ⓒ Illustratie Petra Urban

ZWOLLE - Zijn zoontje van 7 stopte met voetballen, omdat zijn vader niet meer langs de lijn staat. Zijn oudste zoon van 8 huilt zich elke avond in slaap. En de vrouw van de 42-jarige Hardenberger die in mei om het leven kwam bij een vreselijk auto-ongeluk zegt het gevoel te hebben dat haar leven sindsdien is gestopt.