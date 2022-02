Wind wakkert vuur in flat aan: 180 bewoners zijn in 20 minuten alles kwijt

Aangewakkerd door de wind veranderde het gebouw met circa veertig woningen razendsnel in een vlammenzee. Volgens de brandweer zijn 180 bewoners in veiligheid gebracht en velen zijn opgevangen in een nabijgelegen gebouw van de universiteit van Duisburg-Essen, bericht de krant Bild.

Het is volgens waarnemers een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Bewoners hadden slechts de tijd om iets aan te trekken en moesten vervolgens ijlings vluchten. Van hun woningen zijn maandagmorgen alleen nog smeulende resten over.

Drie mensen moesten naar het ziekenhuis wegens een rookvergiftiging. Volgens de burgemeester van de stad wordt niemand vermist. De brand woedde in een L-vormig gebouw in het westen van de stad. Het is nog een raadsel hoe het vuur zich zo snel van het ene appartement naar het andere heeft kunnen verspreiden, maar de harde wind speelde zeker een rol. Volgens een woordvoerster gaat de politie de oorzaak onderzoeken zodra dat mogelijk is.