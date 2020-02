Minister Knops verwacht dat woonwijken sneller van het gas gaan

„Goed voorbeeld doet volgen”, aldus Knops. Hij erkent dat het een enorme opgave is. „Maar we moeten dat wel gaan doen. Hoe sneller en hoe meer goede resultaten we hebben, hoe meer kans op succes.”

De minister reageerde op kritiek en vragen uit de Tweede Kamer. Het streven is om tot 2030 1,5 miljoen woningen af te koppelen van het gasnet, als bijdrage in de strijd tegen klimaatopwarming. Dat betekent vanaf nu dus gemiddeld 150.000 woningen per jaar. Maar vorig jaar zijn er maar 26.000 woningen aardgasvrij gemaakt, schamperde Kamerlid Roelof Bisschop van oppositiepartij SGP.