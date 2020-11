Ambulancemedewerkers bedreigd en korte tijd vastgehouden

Ⓒ Peter Schoonen

BROEK OP LANGEDIJK - Twee ambulancemedewerkers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in Broek op Langedijk (Noord-Holland) met messen bedreigd en korte tijd gegijzeld. De twee kwamen af op een onwelwording in een woning. De 33-jarige bewoner gaf aanvankelijk aan dat hij verdovende middelen had gebruikt en zich niet lekker voelde.