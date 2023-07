Oproep: heeft u een levensgevaarlijke ketel hangen?

AMSTERDAM - Heeft u een ketel van het type BlueSense of BlueHelix van Ferroli, die na 1 januari vorig jaar is geproduceerd én begint het serienummer met het cijfer 22 of 23? Dan komen we graag met u in contact voor een artikel. Mail uw verhaal, met naam en telefoonnummer, naar m.vink@telegraaf.nl